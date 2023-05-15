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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

Spor Toto Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, kritik Trabzonspor virajını hasarsız atlatmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcuların tedavileri sürerken, maç kadrosu da netleşmeye başladı

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  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

    Fenerbahçe’de gözler ligde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, Perşembe günü konuk edeceği rakibini mağlup edip zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.
  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

    Bitexen Giresunspor maçının ardından 3 günlük izin yapan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Son maçlara göre değişiklik yapması beklenmeyen Teknik Direktör Jorge Jesus kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verecek. 
  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

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  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

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  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

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  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

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  • Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i netleşiyor!

    Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadele, bordo mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu kez rakibini mağlup etmek isteyen Fenerbahçe, alacağı galibiyetle puanını 71’e çıkarmayı hedefliyor.

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