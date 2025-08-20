Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadroda değişikliğe gitti Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken yerine Cengiz Ünder dahil edildi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadroda değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertliler, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Cenk Tosun'u UEFA'ya bildirilen listeden çıkardı. Cenk'in yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edildi.
Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçta İstanbul'da Benfica ile karşı karşıya gelecek.
