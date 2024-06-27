Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den Mourinho sözleri!

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Fred, kulüp televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi hazırlıklarının her zaman zor geçtiğini hatırlatan Brezilyalı futbolcu, "Çalışmalara iyi bir başlangıç yaptık. Sezon öncesi her zaman zordur. Tatilden dönersiniz ve kolay olmaz. Bizler yeni sezona hazır olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO İLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTIM" Geçmişte Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalıştığının altını çizen Fred, "Mourinho ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen birisi. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, ligde şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mentaliteye sahip birisi. İyi çalışıyoruz, yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzde uzun bir sezon var." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Mourinho ile yaptıkları antrenmanların iyi gittiğini de belirten yıldız futbolcu, "Kendisi ile çalışmalar çok iyi gidiyor. Az önce de belirtmiş olduğum gibi kendisi büyük bir isim. Antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Uzun antrenmanlar yapıyoruz ama bu şekilde olması gerekiyor. Önemli bir sezona başlayacağız. İyi bir başlangıç yaptık. Bu bizler için çok önemli çünkü fit olmamız gerekiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

"GEÇEN SEZON BENİM İÇİN ZOR GEÇTİ" Fred, "Geçen sezon benim için zor geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Bu kadar sakatlık yaşamasaydım belki farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Kafamızı dik tutmamız gerekiyor. Yeni sezon için daha güçlü bir şekilde döndüm çünkü tatil süresince de çalıştım. Şu anda bütün sezon için fitim diyebilirim. Umarım sakatlık yaşamam. Özel hayatıma da çok dikkat ediyorum. Evimde de birlikte çalıştığım kişisel bir antrenörüm var. Geçen sezona kıyasla umarım bu sezon daha iyi işler yaparız. İyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, ben de kendi adıma daha iyi bir performans sergilemeyi umuyorum. Bu hem benim için hem de takım için önemli. Umarım büyük şeyler başarırız ve şampiyon oluruz. Çünkü hepimizin hedefi bu." ifadelerini kullandı.