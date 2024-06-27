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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den Mourinho sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den Mourinho sözleri!

        Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Fred, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, Manchester United'da birlikte çalıştığı ve şimdi Fenerbahçe'de hocası olan Jose Mourinho hakkında da önemli sözler söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:47
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        Fred'den Mourinho sözleri!
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        Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Fred, kulüp televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu.

        Sezon öncesi hazırlıklarının her zaman zor geçtiğini hatırlatan Brezilyalı futbolcu, "Çalışmalara iyi bir başlangıç yaptık. Sezon öncesi her zaman zordur. Tatilden dönersiniz ve kolay olmaz. Bizler yeni sezona hazır olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "MOURINHO İLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTIM"

        Geçmişte Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalıştığının altını çizen Fred, "Mourinho ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen birisi. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, ligde şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mentaliteye sahip birisi. İyi çalışıyoruz, yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzde uzun bir sezon var." değerlendirmesinde bulundu.

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        Mourinho ile yaptıkları antrenmanların iyi gittiğini de belirten yıldız futbolcu, "Kendisi ile çalışmalar çok iyi gidiyor. Az önce de belirtmiş olduğum gibi kendisi büyük bir isim. Antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Uzun antrenmanlar yapıyoruz ama bu şekilde olması gerekiyor. Önemli bir sezona başlayacağız. İyi bir başlangıç yaptık. Bu bizler için çok önemli çünkü fit olmamız gerekiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

        "GEÇEN SEZON BENİM İÇİN ZOR GEÇTİ"

        Fred, "Geçen sezon benim için zor geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Bu kadar sakatlık yaşamasaydım belki farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Kafamızı dik tutmamız gerekiyor. Yeni sezon için daha güçlü bir şekilde döndüm çünkü tatil süresince de çalıştım. Şu anda bütün sezon için fitim diyebilirim. Umarım sakatlık yaşamam. Özel hayatıma da çok dikkat ediyorum. Evimde de birlikte çalıştığım kişisel bir antrenörüm var. Geçen sezona kıyasla umarım bu sezon daha iyi işler yaparız. İyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, ben de kendi adıma daha iyi bir performans sergilemeyi umuyorum. Bu hem benim için hem de takım için önemli. Umarım büyük şeyler başarırız ve şampiyon oluruz. Çünkü hepimizin hedefi bu." ifadelerini kullandı.

        "İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

        Fred sözlerine, "Bizim mantalitemiz her zaman her maçı kazanmak ve zaten bunu istememiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İyi bir grubumuz ve oyuncularımız var. Tabii ki yeni katılacak arkadaşlarımızın da her zaman takımımıza yardımcı olmasını isteriz. Her zaman kafamızı dik tutmalıyız ve savaşmaya devam etmeliyiz, çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz. İyi şeyler yapabileceğimizi ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alabileceğimizi biliyoruz. Zaten iyi bir takımımız var. Yapmamız gereken şey savaşmak. Savaşmamız ve bu mantaliteyi uygulamamız gerekiyor. Tabii ki de saha ve oyun içerisinde agresif olmamız gerekiyor. Çünkü savaşmak ve oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Ben de şahsi olarak kaybetmekten nefret ediyorum. Oynadığım her maçı kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağız. Bir sürü şey kazanmak istiyorum. Bu hem benim için hem taraftarlarımız için çok güzel olacak ama savaşmamız gerekiyor." diye devam etti.

        Sarı lacivertli takım taraftarlarına teşekkürlerini ileten Fred, "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz nereye gidersek gidelim bizi her zaman takip ediyorlar ve her zaman bizim yanımızdalar. Geçen sene de bu şekilde oldu. Kötü anlarda bile o ruhu her zaman korudular. Yanımızda oldular ve bizi takip ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sene de birlikte savaşacağız. Onlar için çok önemli kupalar kazanmak istiyoruz. Eminim ki kupalar kazanacağız ve hep birlikte kutlayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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