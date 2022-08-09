Fenerbahçe'nin 2.3 milyon takipçisi bulunan YouTube hesabı hacklendi. Hesabın adı 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.
Geçtiğimiz aylarda sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabına da bir süre erişim sağlanamamıştı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.
YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;
Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşandığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.
Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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