Bugün hangi maçlar var?

Fenerbahçe'nin 2.3 milyon takipçisi bulunan YouTube hesabı hacklendi. Hesabın adı 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.

Geçtiğimiz aylarda sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabına da bir süre erişim sağlanamamıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.

YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşandığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."