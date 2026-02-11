Canlı
        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelenin ilk ayağı İstanbul'da oynanacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı tarihi ve bilet fiyatları futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? İşte Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı bilet fiyatları...

        Giriş: 11.02.2026 - 20:23 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:23
        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı için nefesler tutuldu. Temsicimiz ilk maçta ev sahibi avantajını kullanıp tur kapsını aralamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Play-off Turunu geçmesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis takımıyla eşleşecek. Peki, "Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı biletleri satışa çıktı mı?" UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı tarihi ve saati...

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak.

        Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Midtjylland ve Real Betis takımlarından biriyle eşleşecek.

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        10 Şubat Salı günü saat 12.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

        11 Şubat Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

        12 Şubat Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla Genel Satışa çıkacaktır.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapılacaktır.

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL

        VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 28.150,00 TL

