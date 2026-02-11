Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı için nefesler tutuldu. Temsicimiz ilk maçta ev sahibi avantajını kullanıp tur kapsını aralamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Play-off Turunu geçmesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis takımıyla eşleşecek. Peki, "Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı biletleri satışa çıktı mı?" UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı tarihi ve saati...