Fenerbahçe Opet: 113 - DVTK Huntherm: 65 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe'den Euroleague'de 4'te 4!)

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 yendi.

Bu sonuçla "4'te 4" yapan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Macaristan temsilcisi ise 4. kez mağlup oldu.

Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği Fenerbahçe Opet'te Kayla McBride 16, Tilbe Şenyürek 15, Megan Gustafson 14, Alperi Onar ve Bec Allen 11'er, Emma Meesseman, Iliana Rupert ve Julie Allemand 10'ar, Sevgi Uzun 7 sayı, Olcay Çakır 5 sayı, İdil Saçalır ve Tuana Vural 2'şer sayı kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Alperi, 10 asist katkısı vererek "Double-Double" yaptı.