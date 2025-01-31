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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Opet: 67 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 67 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u ağırladı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 67-75 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:25
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        Fenerbahçe sahasında kayıp!
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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu 20’nci haftası Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol’u misafir etti. Maçın ilk periyodunu 16-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve devreyi geride kapadı: 29-39

        3’üncü periyodu da önde kapatan Kayseri temsilcisi maçtan da 75-67 galip ayrılmayı başardı.

        Bu sonuçla lider Fenerbahçe Opet, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini alırken, konuk ekipte 29’ar sayı atan Powers, Dangerfield’ın performansı galibiyette etkili oldu.

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