Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet: 85 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 54 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 85 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 54 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet, konuk ettiği ÇİMSA ÇBK Mersin'i ikinci maçta da 85-54 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve şampiyonluk için büyük avantaj kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ağırladığı ÇİMSA ÇBK Mersin’i ikinci maçta da 85-54 yenerek seriyi 2-0’a getirdi ve şampiyonluğa büyük bir adım attı.

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu karşılıklı sayılar ve dengeli bir oyunla 22-21 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlanırken 2’nci periyotta farkı açmaya başlayan Fenerbahçe soyunma odasına 9 sayı farkla 45-36 önde gitti.

        3’üncü periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler bu periyodu 26 sayı farkla, 71-45 önde bitirdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet maçtan 85-54 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Maçın en skorer ismi 22 sayı ve 13 ribaundla ilk maçta olduğu gibi Fenerbahçe’den Emma Meesseman oldu.

        Serinin üçüncü maçı ise 20 Nisan Pazar günü Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.

        SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

        HAKEMLER: Can Mavisu, Kerem Yılmaz, Ozan Gönen

        FENERBAHÇE OPET: McBride 9, Meesseman 22, Sabally 10, Williams 16, Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, İdil Saçalır 2

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 19, Carleton 6, Anderson 7, McCowan 11, Johannes 5, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın 3

        1’İNCİ PERİYOT: 22-21

        DEVRE: 45-36

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-45

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 85-54

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası