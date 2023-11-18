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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet deplasmanda kazandı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet deplasmanda kazandı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Opet deplasmanda konuk olduğu Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:27
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        Fenerbahçe Opet deplasmanda kazandı
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

        Salon: TVF Cengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Asisye Tuzkan

        Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)

        Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)

        Setler: 17-25, 18-25, 25-20, 22-25

        Süre: 107 dakika (22, 27, 28, 30)

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