Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut.
Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Gizem (L), Cansu, De Souza.
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Fatma, Gözde, Saliha.
Setler: 3-1 (25-19, 21-25, 25-18, 25-15)
Süre: 108 dakika (26,27,29,26)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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