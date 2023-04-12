Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank, yarı final turu rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Vakıfbank'ın sahasında oynanan ilk karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı. İşte, heyecanla bejlenen Fenerbahçe Opet Vakıfbank maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili bilgiler...