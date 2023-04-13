Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank, yarı final turu rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu akşam 19:30'da başlayacak Fenerbahçe Opet Vakıfbank maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmasına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...