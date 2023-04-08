Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank, yarı final turu rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Vakıfbank'ın sahasında oynanan ilk karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı. İşte, merakla bejlenen Fenerbahçe Opet Vakıfbank maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili bilgiler...