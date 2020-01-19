Fenerbahçe Öznur Kablo: 90 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 83
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Sami Özel, Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 8, Tuğçe Canıtez 8, Iagupova 22, Stokes 8, Gonzales 2, Williams 14, Ayşe Cora 6, Sevgi Uzun, Zandalasini 22
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 8, Gizem Sezer, Adams 25, Prince 27, Dikaioulaku 19, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç
1. Periyot: 20-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 61-58
5 faulle çıkanlar: 34.11 İrem Naz Topuz, 39.12 Adams (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)
YORUMLAR