Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.