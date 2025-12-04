Habertürk
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:17 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:17
        Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlıkları başladı!
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

