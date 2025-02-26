Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Anderlecht karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle adını son 16'ya yazdırmayı başarmıştı. Rangers ise İskoçya Premiership'te Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgisi...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy’de oynayacak. İskoçya’da son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazanan Rangers, bu sezon Celtic’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı, bu kritik karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini büyük bir heyecanla bekliyor. İşte Fenerbahçe-Rangers maçına dair tüm detaylar...
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.
RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ
İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.