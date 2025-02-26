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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Anderlecht karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle adını son 16'ya yazdırmayı başarmıştı. Rangers ise İskoçya Premiership'te Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:06
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        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy’de oynayacak. İskoçya’da son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazanan Rangers, bu sezon Celtic’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı, bu kritik karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini büyük bir heyecanla bekliyor. İşte Fenerbahçe-Rangers maçına dair tüm detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.

        5

        RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ

        İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

        Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

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