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HaberlerFutbolFenerbahçe, Ricardo Rodriguez için geri sayıma geçti

Fenerbahçe geri sayıma geçti

İsviçreli sol bekle ve Milan'la her konuda anlaşan Fenerbahçe, TFF'nin lisans talimatını beklemeye başladı. Olumlu yanıt geldiği an resmi imzalar atılacak

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için geri sayıma geçti... Milan’la ve İsviçreli oyuncu ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisans talimatını bekliyor. Transferin açıklanmamasının tek sebebi bu...

Olumlu karar çıktığı an 27 yaşındaki sol bekle resmi sözleşme imzalanacak. En geç yarın bu işin çözüme kavuşması bekleniyor. Rodriguez’in satın alma opsiyonuyla kiralandığı gelen haberler arasında... Sarı-Lacivertli kulüp, harcama limiti konusunda olumsuz bir yanıt alırsa transferi yapmaktan mecburen vazgeçecek.

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