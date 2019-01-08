Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Antalya'da kamp yapılan otelin salonunda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, kalecilerin antrenör Alper Boğuşlu ile sahada takımdan ayrı özel çalıştığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ