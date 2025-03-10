Fenerbahçe- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 27. haftasını bay geçen Fenerbahçe rakibi Galatasaray'ın Alanyaspor'u yenmesiyle zirveden 7 puan uzaklaştı. Mourinho yönetiminde ligde ikinci sırada yer alan sarı lacivertliler, 28. hafta maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakada iki takımda galibiyet için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda rakibi Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen sarı lacivertliler, zorlu Samsunspor engelini aşarak puanını 64'e yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan konuk ekip Samsunspor ligde Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada bulunurken, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Fenerbahçe- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü 20.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE- SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma beIN Sports 1'den canı yayınlanacak.