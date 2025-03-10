Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda rakibi Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen sarı lacivertliler, zorlu Samsunspor engelini aşarak puanını 64'e yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan konuk ekip Samsunspor ligde Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada bulunurken, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Fenerbahçe- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...