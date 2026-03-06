Canlı
        Fenerbahçe, Samsunspor mesaisine başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Samsunspor mesaisine başladı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 19:06
        Tedesco antrenmanda yer aldı!

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

        Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

