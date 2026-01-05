Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı için geri sayım başladı. Bu yıl Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Buna göre, müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Samsunspor maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...