        Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Samsunspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçının oynanacağı tarih...

        Giriş: 05.01.2026 - 22:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:28
        Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı için geri sayım başladı. Bu yıl Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Buna göre, müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Samsunspor maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...

        FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı 6 Ocak 2026 Salı günü saat 20:30'da oynanacak.

        FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ATV ekranından canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        KUZEY KALE ARKASI 1000 TL

        DOĞU MARATON ÜST KENAR BLOKLAR 1500 TL

        DOĞU MARATON ÜST ORTA BLOKLAR 1750 TL

        DOĞU MARATON ALT KENAR BLOKLAR 2000 TL

        DOĞU MARATON ALT ORTA BLOKLAR 2500 TL

