Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez formasına kavuştu. Şubat ayında yaşadığı sakatlık ve sonraki süreçte ameliyat olan Alvarez, tedavisinin ardından takıma dönerken, ligde 11 maç sonra kadroya girdi.

Bu sezon ligde 12. kez sarı-lacivertli formayı terleten Alvarez, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna girdi. Fred’in yerine dahil olan Alvarez’e tribünler tepki gösterdi. Kalan dakikalarda topu ayağına her aldığında tribünlerden ıslık sesi yükseldi.