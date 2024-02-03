"SONUNA KADAR BÖYLE GİDECEK"

Bir gazetecinin, "Lig'de haftalar ilerledikçe psikolojik anlamda takım etkileniyor mu? Bir de Galatasaray'dan bir gün önce ya da sonra oynamak avantaj oluşturuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Bir gün önce oynamak ya da sonra mı oynamak konusu tartışılır. Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var, dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Futbolcularla konuşup genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktığınız zaman rakip de biz de maçları kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır." yanıtını verdi.