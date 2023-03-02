Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde! Sezon sonu ayrılık...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında Brezilya basınından flaş bir ayrılık iddiası geldi. Portekizli teknik adamın, sezon sonu sarı-lacivertlilerden ayrılıp Brezilya'ya geri döneceği öne sürüldü.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jorge Jesus'la ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. 

     
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Brezilya basını, Portekizli teknik adamın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya'ya döneceğini öne sürdü.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    YA FLAMENGO YA BREZİLYA MİLLİ TAKIMI!

    68 yaşındaki teknik adamın eski kulübü Flamengo'nun yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın radarında olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Teknik direktörlüğünü eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın yaptığı Flamengo, Portekizli hocayla çıktığı Brezilya Süper Kupa finali ve Güney Amerika Süper Kupa finalini kaybetmişti.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Pereira'nın iki final kaybetmesi sonrası harekete geçen Flamengo yönetiminin, takıma Libertadores Kupası'nı kazandıran Jorge Jesus'u tekrar göreve getirmek istedikleri kaydedildi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    BREZİLYA'NIN 1 NUMARALI ADAYI

    Jesus, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Brezilya Milli Takımı'nın da listesinde yer alıyor.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Brezilya basınında yer alan haberlerde; Tite'den boşalan teknik direktörlük görevi için en güçlü adayın Jorge Jesus olduğu ifade edildi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Jesus, sezon başında göreve geldiği Fenerbahçe ile şu ana kadar 35 resmi maça çıktı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Jesus'lu Fenerbahçe bu müsabakalarda 23 galibiyet alırken, 7 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşadı. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

    Jesus'la özlenen hücum takımı kimliğine bürünen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 22 maçta attığı 56 golle maç başına 2,5 gol ortalaması yakaladı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Brezilya'da manşetlerde!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.