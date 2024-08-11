Jose Mourinho: Daha fazlasını hak ettik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı. 1-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"ÇOK POZİSYON KAÇIRDIK"
"Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde, 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda. Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk. Belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştük."
"MAXIMIN VE İRFAN 90 DAKİKA OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL"
"Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Szymanski ile oynuyoruz. İstemediğimiz bir şeydi ama fiziksel olarak düşüş yaşadık. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Sonuca bakınca daha fazlasını hak ediyorduk."
"BAZI DURUMLARDA ADAPTASYON GEREKİYOR"
"Bir pozisyonda elinizde 2 oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay, Dzeko yerine En-Nesyri giriyor. Bazı durumlarda adaptasyon gerekiyor. Szymanski orta sahada oynadı, normalde daha ofansif bir oyuncu."
"TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÇALIŞIYORUM"
"Bartuğ girdi sonra, Türk futbolu için iyi bir şey bu, iyi bir genç oyuncu, onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum."
"F.BAHÇE'NİN EĞİTİM BURSU KAMPANYASINDAN GURUR DUYDUM"
"Fenerbahçe'nin eğitim bursu kampanyasına bağlı olduğum için gururluyum. Bu takımın teknik direktörü olduğum için bu işin bir parçası olmalıydım. Ben elimden geleni her zaman yapmak isterim. Harika bir kampanya. Çok gurur duydum. Bu ülkede çocuklar için bir şeyler yapmak istedim."
"G.SARAY MAÇINDAN SONRA DAHA İYİ ANLADIM"
"İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray - Hatayspor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim. Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı ama şimdi daha iyi anladım."
"HİÇBİR ZAMAN İLK LİG MAÇINI KAYBETMEDİM"
"Hiçbir zaman oynadığım ilk lig maçını kaybetmedim. 24 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sadece 2 sezonda beraberlikle başladım ve o sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Bugün berabere kalsaydık daha iyi olabilirdi, şaka bir yana kazanmak önemliydi. Aslında maçı daha erken koparmaya başladık. Herkes nasıl yüksek enerjiyle başladığımızı gördü, maçı erkenden koparmaya çalıştık. Devre arasında, rakibimiz oyunu 1-0 devam ettirmeye çalışacak ta ki son ana kadar diye dedim. Son bölümde enerjimiz aşağı doğru gitti, ben de değişiklikler yaptım. İçinde bulunduğumuz durum bu. Maximin 90 dakika oynayacak durumda değil, en çok problem yaratan oyuncuydu rakibe. Belli bir andan sonra 3 puan için oynadık. Skor daha farklı olabilirdi."
"15 YAŞINDA BİR KALECİ OYNATMAK CESARET İSTER"
"Meslektaşımı tebrik ederim, 15 yaşında bir kaleci oynatmak cesaret ister. O bu cesarete sahip. Genç oyuncuyu da tebrik ederim. İlk maçını oynadı Kadıköy'de, 90 dakika baskı vardı. Kendisini de tebrik ederim."