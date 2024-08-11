"HİÇBİR ZAMAN İLK LİG MAÇINI KAYBETMEDİM"

"Hiçbir zaman oynadığım ilk lig maçını kaybetmedim. 24 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sadece 2 sezonda beraberlikle başladım ve o sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Bugün berabere kalsaydık daha iyi olabilirdi, şaka bir yana kazanmak önemliydi. Aslında maçı daha erken koparmaya başladık. Herkes nasıl yüksek enerjiyle başladığımızı gördü, maçı erkenden koparmaya çalıştık. Devre arasında, rakibimiz oyunu 1-0 devam ettirmeye çalışacak ta ki son ana kadar diye dedim. Son bölümde enerjimiz aşağı doğru gitti, ben de değişiklikler yaptım. İçinde bulunduğumuz durum bu. Maximin 90 dakika oynayacak durumda değil, en çok problem yaratan oyuncuydu rakibe. Belli bir andan sonra 3 puan için oynadık. Skor daha farklı olabilirdi."