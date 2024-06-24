Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda sahaya indi!
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.
Giriş: 24.06.2024 - 18:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:41
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.
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Sarı- Lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho takımın başında ilk idmanına çıktı. İşte o görüntüler...
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