Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım 34 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman takımı kazandı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...