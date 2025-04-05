Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.