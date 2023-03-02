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Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

Süper Lig'de ara transfer döneminde son günlere gelinirken Fenerbahçe ise rotasını İtalya'ya çevirdi. Hücum hattını genişletmek isteyen sarı-lacivertliler iki Hırvat yıldızı gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

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  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Ara transfer döneminde kadrosuna Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ve Parma'dan Jayden Oosterwolde gibi isimleri katan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için gaza bastı.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna katmak istediği Ante Rebic için Milan'ın kapısını çaldı.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe,  Hırvat kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Milan formasıyla toplamda 113 maça çıkan Rebic, 29 gol ve 17 asist yaptı.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Ante Rebic 42 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasıyla ise 3 gole imza attı.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Hırvat oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. (Transfermarkt)
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    PASALIC GİRİŞİMİ

    Sarı-Lacivertliler diğer yandan Atalanta'da forma giyen, 10 ve 8 numaralı mevkilerde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Pasalic için  yine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde olduğu ifade ediliyor.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Atalanta forması ile 188 maça çıkan Mario Pasalic 42 gol attı ve 27 asist yaptı. 
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Pasalic, Hırvatistan Milli Takım formasını tam 50 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı.
  • Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!

    Hırvat oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. (Transfermarkt)

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