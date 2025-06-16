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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe transferde dörtnala! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe transferde dörtnala!

        Fenerbahçe, hücum hattı için Kean, Antony, Evann Guessand ve Jonathan David ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, yüksek maliyetlerine rağmen yıldız isimlerin transferi için temaslarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:23
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        Fenerbahçe transferde dörtnala!
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına takviye için yıldız isimleri gündemine aldı.

        Sarı-lacivertliler, Fiorentina forması giyen Moise Kean, Lille'den ayrılan Jonathan David, Nice formasını terleten Evann Guessand ve Manchester United’ın Brezilyalı oyuncusu Antony ile ilgileniyor.

        MOISE KEAN TRANSFERİ NESYRI'YE BAĞLI

        Fiorentina ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Moise Kean’in güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyelerinde.

        Kean’in sözleşmesinde temmuz ayında geçerli olan 50 milyon euro civarında serbest kalma maddesi bulunuyor.

        Geride kalan sezonda 44 maçta 25 gol ve 3 asistlik katkı yapan İtalyan forvet, Fenerbahçe’nin radarındaki en dikkat çekici isimlerden biri.

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        Ancak maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

        Sarı-lacivertli yönetim, En-Nesyri transferinin seyrine göre Kean için temaslarını sıklaştırabilir.

        ANTONY İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

        Fenerbahçe’nin gündemindeki bir diğer isim ise Antony.

        Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Real Betis’te 17 La Liga maçına çıkan Brezilyalı futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

        Kiralık dönemi sona eren ve Manchester United’a geri dönen Antony için Fenerbahçe, Real Betis gibi kiralama formülünü değerlendiriyor.

        2022 yılında Ajax’tan 95 milyon euroya transfer edilen Antony, bu rakamla Manchester United tarihinin en pahalı ikinci transferi olmuştu.

        Ancak bugüne kadar beklentileri karşılayamadı.

        Fenerbahçe yönetimi, savunma ve orta saha transferleriyle birlikte hücum hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Moise Kean ve Antony gibi yıldız oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.

        JONATHAN DAVID ÖNDE!

        Forvet hattı için öne çıkan isimlerden biri olan Jonathon David için sarı-lacivertliler temaslarını sürdürüyor.

        Lille ile sözleşmesini uzatmayarak takımdan ayrılan Jonathan David’in, 15 milyon euro imza parası istediği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim, imza parasını düşürmek istiyor.

        GUESSAND HAMLESİ!

        Son olarak sarı lacivertliler, Fransa ekibi Nice'te forma giyen Evann Gueesand için de harekete geçti.

        Fransa basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Nice'ten ayrılmaya hazırlanan Guessand için devreye girdi.

        Yüksek maliyet nedeniyle transferin zor gözüktüğü fakat sarı-lacivertlilerin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

        Geride bıraktığımız sezonda 42 maçta forma giyen Fildişili futbolcu, 13 kez ağları havalandırırken 10 kez de gol pası verdi.

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