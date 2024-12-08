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        Fenerbahçe, Türk Telekom'u devirdi! Beşiktaş, Bursaspor'a takıldı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti. Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda Bursaspor Yörsan'a 95-86 yenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.12.2024 - 20:23 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:23
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        Fenerbahçe, evinde Türk Telekom'u devirdi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 85-73 yendi.

        Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk 3,5 dakikasında 11-2'lik seri yakaladı. Bu dakikadan sonra sert savunma yapan Türk Telekom, Alexander ve Brown'la sayılar bularak çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 2'ye (12-14) indirdi. Son bölümü daha iyi oynayan Türk Telekom, birinci periyodu 20-19 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe Tarık Biberovic, Birch ve Hayes-Davis'in sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 34-26 önde geçti. Yay gerisinden bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 3 dakika 28 saniye kala farkı 13 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 43-30 önde gitti.

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        Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası Fenerbahçe Beko'nun 51-42 üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte atışlarında yüksek yüzdeyle oynayan sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 14 sayı farkla 67-53 önde bitirdi.

        Final periyodunda geçiş hücumlarıyla sayı bulmaya çalışan ama istediğini elde edemeyen iki takım, mücadelenin bitimine 5 dakika kala 6'şar sayı bulabildi. Pota altında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleden 85-73 galip ayrıldı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 85-73 yendi.

        Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk 3,5 dakikasında 11-2'lik seri yakaladı. Bu dakikadan sonra sert savunma yapan Türk Telekom, Alexander ve Brown'la sayılar bularak çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 2'ye (12-14) indirdi. Son bölümü daha iyi oynayan Türk Telekom, birinci periyodu 20-19 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe Tarık Biberovic, Birch ve Hayes-Davis'in sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 34-26 önde geçti. Yay gerisinden bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 3 dakika 28 saniye kala farkı 13 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 43-30 önde gitti.

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        Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası Fenerbahçe Beko'nun 51-42 üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte atışlarında yüksek yüzdeyle oynayan sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 14 sayı farkla 67-53 önde bitirdi.

        Final periyodunda geçiş hücumlarıyla sayı bulmaya çalışan ama istediğini elde edemeyen iki takım, mücadelenin bitimine 5 dakika kala 6'şar sayı bulabildi. Pota altında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleden 85-73 galip ayrıldı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 85-73 yendi.

        Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk 3,5 dakikasında 11-2'lik seri yakaladı. Bu dakikadan sonra sert savunma yapan Türk Telekom, Alexander ve Brown'la sayılar bularak çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 2'ye (12-14) indirdi. Son bölümü daha iyi oynayan Türk Telekom, birinci periyodu 20-19 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe Tarık Biberovic, Birch ve Hayes-Davis'in sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 34-26 önde geçti. Yay gerisinden bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 3 dakika 28 saniye kala farkı 13 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 43-30 önde gitti.

        REKLAM

        Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası Fenerbahçe Beko'nun 51-42 üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte atışlarında yüksek yüzdeyle oynayan sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 14 sayı farkla 67-53 önde bitirdi.

        Final periyodunda geçiş hücumlarıyla sayı bulmaya çalışan ama istediğini elde edemeyen iki takım, mücadelenin bitimine 5 dakika kala 6'şar sayı bulabildi. Pota altında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleden 85-73 galip ayrıldı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

        Türk Telekom: İsmet Akpınar 3, Smith, Brown 15, Alexander 15, Makoundou 15, Berkan Durmaz 6, Melih Tunca, Angola 15, Bess 4

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Guduric 7, Mert Emre Ekşioğlu 5, Tarık Biberovic 21, Sertaç Şanlı 7, Melli 5, Hayes-Davis 12, Zagars 3, Colson 3, Erten Gazi, Birch 9

        1. Periyot: 20-19

        Devre: 30-43

        3. Periyot: 53-67

        BEŞİKTAŞ FIBABANKA, BURSASPOR'A TAKILDI

        Beşiktaş Fibabanka ile Bursaspor Yörsan İstanbul'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip baştan sona önde götürdüğü maçtan 95-86 galip ayrıldı.

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        BEŞİKTAŞ 3. YENİLGİSİNİ ALDI

        Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka ligdeki 3 yenilgisini alırken Bursaspor Yörsan 5. kez kazandı.

        Beşiktaş Fibabanka ligde gelecek hafta Darüşşafaka'ya konuk olacak. Bursaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 18, Berk Uğurlu 3, Sleva 9, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 15, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Martin 9

        Bursaspor Yörsan: Brown 24, Michineau 26, Grantham 14, Sharma 8, Sarper Mutaf 19, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Gavrilovic 4, Berkay Candan, Nusret Yıldırım

        1. Periyot: 24-30

        Devre: 50-56

        3. Periyot: 70-82

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