Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA'nin internet sitesinde yer alan 25 kişilik kadroda MarcelTisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, FilipNovak, MaxMeyer, DimitriosPelkas, Burak Kapacak, JoaoPedro, MergimBerisha ve Tiago Çukur yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro'nun sakatlığının devam ettiği belirtilirken Dimitrios Pelkas'ın ise transferinin gündemde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ayrıca yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski'yi kadroya dahil etti.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede, şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat
Savunma: Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Joshua King, Enner Valencia, Diego Rossi
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