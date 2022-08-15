UEFA'nin internet sitesinde yer alan 25 kişilik kadroda MarcelTisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, FilipNovak, MaxMeyer, DimitriosPelkas, Burak Kapacak, JoaoPedro, MergimBerisha ve Tiago Çukur yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro'nun sakatlığının devam ettiği belirtilirken Dimitrios Pelkas'ın ise transferinin gündemde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ayrıca yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski'yi kadroya dahil etti.