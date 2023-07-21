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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür için karşı karşıya! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür için karşı karşıya!

        Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Mert Müldür transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını, milli futbolcu için iki kulübün de Sassuolo'ya resmi teklifte bulunduğunu yazdı.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 09:33
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        Transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe ile eksik bölgelerine nokta atışlar yapan Galatasaray, milli futbolcu Mert Müldür için karşı karşıya geldi.

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        İtalyan basınında çıkan haberlere göre ezeli rakipler, milli sağ bek için Sassuolo Kulübü'ne aynı teklifi yaptı.

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        Ünlü İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert için 4 milyon euro + bonusları içeren bir teklif sunduğunu yazdı.

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        Sassuolo'nun ise Süper Lig devlerinden 5 milyon euro + bonuslar şeklinde bir talepte bulunduğu belirtildi.

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        GEÇEN SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

        24 yaşındaki Mert Müldür, geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadı.

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        Milli futbolcu, Sassuolo formasıyla sadece 3 maçta toplam 59 dakika sahada kalabildi.

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        MERT MÜLDÜR KİMDİR?

        Mert Müldür, 4 Nisan 1999 yılında doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk milli futbolcu, Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

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        20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı. Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti.

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        Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi. Mert Müldür, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkıp 3 gol atmıştır.

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