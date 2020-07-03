Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılacağı "Futbolda şike kumpası" davasının yıldönümünde Fenerbahçe ile Trabzonspor paylaşımlar yaptı.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "Saldırdılar, iftira attılar, kumpas kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi sarı-lacivert duvara çarptılar. #3TemmuzKumpası" ifadeleri ve bir video yer aldı.

Trabzonspor'un paylaşımında ise "Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar! Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular! #TertemizŞampiyon #SeneHep2011" ifadeleri ve yine bir video yer aldı.