Fenerbahçe'ye Altay müjdesi!

Süper Lig´in 35´inci haftasında Fenerbahçe´nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanda sakatlananan ve el bileği skafoid kemiğindeki kırık sebebiyle ameliyat edilen Altay Bayındır, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tek eliyle yaptığı antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Altay Bayındır'dan sevindirici haber geldi. Başarılı kalecinin elindeki bandajın çıkarıldığı ve bireysel çalışmalarını bu şekilde sürdürdüğü öğrenildi.