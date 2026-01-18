Habertürk
        Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi Jhon Duran müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi Jhon Duran müjdesi!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de, kritik karşılaşma öncesi Jhon Duran'dan müjdeli haber geldi.

        Giriş: 18.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:49
        Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

        Sarı-lacivertlilere maç öncesi Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'dan iyi haber geldi.

        CEZASI KALDIRILDI

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Ferencvaros maçında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan 22 yaşındaki golcünün cezası kaldırıldı.

        Brann maçında cezalı olduğu için oynayamayan Jhon Duran'ın kalan 1 maçlık cezası, Fenerbahçe Hukuk Departmanı’nın temyize gitmesi sonucu kaldırıldı.

        Bu gelişme sonrası Kolombiyalı futbolcu, Aston Villa maçının kadrosunda yer alabilecek.

        Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki maç, 22 Ocak Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak.

