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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek

        Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 22:00 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:14
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        Fenerbahçe'de 3 sakatlık birden!
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı.

        Mücadelenin 54. dakikasında Alexander Djiku sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Diego Carlos'a bıraktı.

        DIEGO CARLOS 6 DAKİKA SAHADA KALDI

        54. dakikada Alexander Djiku'nun yerine giren Diego Carlos, 60. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

        31 yaşındaki Sambacı'nın yerine Yusuf Akçiçek oyuna girdi.

        YUSUF AKÇİÇEK DE DEVAM EDEMEDİ

        Djiku'dan başlayan sakatlık serüvenine Yusuf Akçiçek de katıldı. 60. dakikada sakatlanan Diego Carlos'un yerine dahil olan Yusuf, 74. dakikada sakatlandı ve yerini Filip Kostic'e bıraktı.

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