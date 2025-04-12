Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk olacağı maç için kente gelen Fenerbahçe Kafilesi, Sarı Lacivertli taraftar topluluğu tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sarı-lacivertlileri taşıyan özel uçak saat 22.00 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini havalimanında yüzlerce Fenerbahçe taraftarı büyük coşku ile karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculara çiçek veren taraftalar bol bol forma imzalattı.