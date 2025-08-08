Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Feyenoord eşleşmesi ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ketenci, yaptığı yazılı açıklamada, Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda oynadıkları ilk maçta anlık bir dikkatsizlik yaşadıklarını belirtti. Karşılaşmanın ilk yarısındaki oyundan memnun olmadıklarını vurgulayan Ketenci, ikinci yarıdaki futbolun ise tur için kendilerine umut verdiğini aktardı.

Müsabakanın son bölümünde beraberliği bulduktan sonra yedikleri golün kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Ketenci, "Feyenoord karşısında ilk yarıda oynadığımız futbol hiçbirimizi mutlu etmedi. Ancak ikinci yarıda oyunu dengeledik, ağırlığımızı koyduk ve bunun sonucunda golü bulduk. Maçın son anlarında biraz daha dikkatli olabilsek, o basit golü yemeyecektik. Özellikle ikinci yarıdaki futbol Kadıköy'de turu geçebileceğimizin göstergesi oldu. Oyuncularımız buna inanıyor. İlk maçta onları en çok üzen şey, maçı beraberliğe getirdikten sonra basit bir gol yememizdi." ifadelerini kullandı.

