Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş'tan Ekrem Memnun'a tepki! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş'tan Ekrem Memnun'a tepki!

        Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynadıkları Kadınlar Basketbol Süper Lig maçı öncesi sarı-kırmızılıların başantrenörü Ekrem Memnun'un, sarı-lacivertli kulübün genel menajerinin elini sıkmadığını söyledi. Memnun'a tepki gösteren Danabaş,"Sadece hocamızın elini sıkıp teknik kadroyu yok sayması kendi ayıbıdır. Onları kendi ayıplarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'den Ekrem Memnun'a tepki!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluğu kazanarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

        Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 65-61 yenerek ligde ve Avrupa'daki namağlup ünvanını sürdüren takımlarının yeni yıldaki hedeflerini anlattı.

        Galatasaray derbisine yeterli sayıda antrenman yapamadan çıktıklarını ifade eden Danabaş, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bir aradan geldik. Oyuncularımız tatildeydi. Birkaç günlük antrenmandan sonra maça çıktık. Rakibimiz de elinden geleni yaptı ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha deplasmanda gösterdik. Bu maçı kazanmamız, namağlup ünvanımızı korumamız için çok önemliydi. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Bunu zaten lig tablosuna baktığınız zaman puan sıralamasında görüyorsunuz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Biz bu kadroyu sadece lig için kurmadık. Avrupa Ligi şampiyonluğunu üst üste 3. kez kazanmak için, tarih yazmak için kurduk. Hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz." diye konuştu.

        Ligde ve Avrupa'da adım adım ilerlediklerini anlatan sarı-lacivertli yönetici, "Sezon sonunu konuşmak için şu anda çok erken. Biz 8 Ocak Çarşamba günü kendi sahamızda oynayacağımız Valencia maçını düşünüyoruz. Galatasaray maçı çok önemliydi. Şimdi ise Valencia maçı çok önemli. Yeni transferimiz Nyara Sabally de o gün sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        EKREM MEMNUN'A TEPKİ

        Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Ekrem Memnun'un karşılaşmadan önce sarı-lacivertli kulübün genel menajerinin elini sıkmadığını dile getirdi.

        Danabaş, yaşanan olaya tepki göstererek, "Rakip takım antrenörünün ve maalesef ki aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörünün maç öncesinde genel menajerimizin elini bile sıkmaya tenezzül etmemesi, arkasını dönmesi, maç sonunda ise sadece hocamızın elini sıkıp teknik kadroyu yok sayması kendi ayıbıdır. Onları kendi ayıplarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?