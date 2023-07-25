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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarını tamamladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarını tamamladı!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 20:02
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        Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı!
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, akşam saatlerinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam etti.

        Basın mensuplarının 15 dakika görüntü almasına izin verilen antrenmanda futbolcular, büyük toplarla "yakan top" oynadı. Atılan büyük toplara değmemeye çalışan oyuncular, keyifli anlar yaşadı.

        Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Lincoln Henrique antrenmanda yer almadı.

        İsmi Zimbru maçı kadrosuna yazılmayan yeni transfer Rodrigo Becao​​​​​​​ ve sakatlığı geçen Samet Akaydın ile Joshua King de antrenmanda yer aldı.

        Konferans Ligi'nde Zimbru maçı için UEFA'ya bildirilen listede 2 futbolcuyu değiştirme hakkı bulunan İsmail Kartal'ın, bütün oyuncuları hazır tuttuğu ve 2 kişilik isim değişikliğine gidebileceği öğrenildi.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova ekibi Zimbru'yu Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic'in yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak.

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