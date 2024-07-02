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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı

        Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:38
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        Fenerbahçe'de Avusturya kampı başladı
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için bugün Avusturya’nın Graz kentine gitti. Kamp çalışmalarını 13 Temmuz'a kadar Bad Waltersdorf bölgesinde gerçekleştirecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman; çift kale maçların ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağdaş Söyüncü de kampa katıldı.

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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