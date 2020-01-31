Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a ayak basarken sarı-lacivertli taraftarlar, zorlu deplasmanda takımlarıyla birlikte olamayacak. Ancak Fenerbahçe taraftarları, futbolculara desteklerini kilometrelerce öteden gösterdi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe'nin taraftar grupları bir araya gelerek ortak bir metin kaleme aldı. Taraftarların yazdığı bu metinde duygusal ifadeler yer alırken mektup olarak Fenerbahçe kafilesine iletildi. Taraftarların her futbolcuya kendi dillerinde yazdığı bu metnin sarı-lacivertli futbolcular tarafından okunurken duygulandıkları belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcular bu destek ile şampiyonluk yolunda daha da kenetlenirken maça ayrı bir motivasyon sağladı.