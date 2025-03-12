Fenomen sokakta öldürüldü!
Olay, Aydın'da meydana geldi. Aydın'da bir kadın sokak ortasında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Korkunç cinayetin gizemi henüz çözülebilmiş değil. Katledilen kadının 4 çocuk annesi fenomen olduğu ortaya çıktı.
Giriş: 12.03.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:10
Olay, Aydın'da meydana geldi.
Aydın'da bir kadın sokak ortasında vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Korkunç cinayetin gizemi henüz çözülebilmiş değil.
Katledilen kadının 4 çocuk annesi fenomen olduğu ortaya çıktı.
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