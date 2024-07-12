Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
Fenomenlere yönelik "kara para aklama" soruşturması devam ediyor. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Neslihan (Neslim) Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 zanlı adliyeye sevk edildi. Neslim Güngen'in adliyeye sevki sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı. Neslim Güngen ifadesinde, "Bütün iş ve işlemlerimiz şeffaftır" derken çalışanlarının ise kullanılan kozmetik ürünler ile ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkileri olduğunu bildiği halde zorla kullandırtıldığını söylediği öğrenildi. İnanç Güngen de ifadesinde eşini suçladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
NESLİM GÜNGEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Neslim Güngen'in elleri kelepçeli olarak adliyeye götürüldüğü sırada gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara yansıdı.
NESLİN GÜNGEN'İN EMNİYETTE VERDİĞİ İFADESİ
Şüphelilerden Neslihan Güngen'in emniyetteki ifadesinde, yaptıkları iş ve işlemlerin şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun gelip denetleyebileceğini, vergi müfettişiyle de görüşmeyi sadece vergi dairesinde yaptıklarını, bunun dışında görüşmediklerini söylediği öğrenildi.
ÇALIŞANLARI, NESLİN GÜNGEN'İN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ
Güngen'in güzellik merkezinde çalışanların ise ifadelerinde, sahte faturalar kesildiğini, ürünlerin sağlıksız olduğunu bilmelerine rağmen şüphelinin zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri belirtildi.
İNANÇ GÜNGEN SUÇU EŞİNE YIKTI
İnanç Güngen'in de güzellik merkezinde kullanılan cihazların UTS kayıtlarının olmadığından kendisinin haberi olmadığını, bunlarla eşinin ilgilendiğini iddia ettiği kaydedildi.
Şüpheli vergi müfettişinin de Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunmadığını söylediği öğrenildi.
VERGİ MÜFETTİŞİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ
MASAK tarafından görevlendirildiği süreçte Neslim Güngen'i defalarca arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan vergi müfettişinin ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir maddi talepte bulunmadığını söylediği öğrenildi. Müfettişin ifadesinde "İşle ilgili görüştük görüşmeye gittiğimde yanımda başkaları da oluyordu" dediği ortaya çıktı.
25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu ve Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.
İZMİR'DEKİ FENOMEN SORUŞTURMASI
İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Gaga Bulut' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27) ile menajeri H.Y'nin de emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler polislerce adliyeye götürüldü.
Bulut Altuğ emniyetteki ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.
Öte yandan 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni Buğra Altun 11 Temmuz'da yakalanmıştı.
"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan Buğra Altuğ'un suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışma başlatılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde Buğra Altuğ ile menajeri H.Y. de gözaltına alınmıştı.
İşte fenomenlerin adliyeye götürüldüğü andan kareler...