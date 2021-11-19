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Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında ve nereli?

Ferah Zeydan kaç yaşında ve nereli? Sorusu merak ediliyor. Katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Peki, Ferah Zeydan kimdir? İşte Ferah Zeydan hakkında...

Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında ve nereli?

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Ferah Zeydan araştırılıyor. Zeydan, Sinan Akçıl ile birlikte “Şarttır Şarttır” parçasına imza atmıştı. İşte Ferah Zeydan hakkında...

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti.

Yarışma sayesinde Suriye’de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Ferah Zeydan
Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni topladı.

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