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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ferdi Kadıoğlu: Ayağa kalkacağız!

        Ferdi Kadıoğlu: Ayağa kalkacağız!

        A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Avustralya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        "Ayağa kalkacağız!"

        A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası'nda kaybettiğimiz Avustralya maçının ardından konuştu.

        Milli yıldız, "Böyle başlamak istemezdik, beklemedik bir sonuç! Bütün taraftarlarımız geldi, onlardan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık, biten bir şey yok! Toparlanacağız!" dedi.

        26 yaşındaki futbolcu, "11 kişi savunacaklarını biliyorduk... İki kere geldiler ve goller attılar. Savunmalarını aşamadık, çözüm bulamadık ama telafi edeceğiz." sözlerini sarf etti.

        "AYAĞA KALKACAĞIZ"

        Ferdi Kadıoğlu, son olarak, "Şimdi hep birlikte toparlanacağız ve bundan sonrası için ayağa kalkacağız." diye konuştu.

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