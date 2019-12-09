Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'nin yeni "Wonderkid" oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, kısıtlı süre almasına rağmen tüm futbol kamuoyunu heyecanlandırmaya devam ediyor. Daha önce ligin ilk 4 haftasında fırsat bulan ve bu süreçte 1 gol 1 asistlik performans gösteren genç oyuncu daha sonra uzun bir süre kulübeye hapsolmuş ve kendisinin bu denli unutulması üzerine eleştiriler artmıştı.

Göztepe maçıyla birlikte yeniden süre bulmaya başlayan Ferdi, o maçta Ozan'ın kafasının direkten döndüğü korneri kullanmış, ardından kupada 2 dakika içerisinde 1 gol 1 de asist yapmış, son olarak da 45 dakika oynadığı Gençlerbirliği maçında müthiş bir gol atarak kendine güvenenleri bir hayli mutlu etmeyi başarmıştı.

Ferdi'de geçtiğimiz sezondan beri oldukça zorlu günler yaşarken, beklediği şansları bir türlü bulamaması dolayısıyla çok üzüntülü günler geçirmişti. Sezon başında hazırlık maçlarında dahi oynatılmayınca bir dönem Fenerbahçe paylaşımlarını dahi kaldıran genç yetenek, yine dalgalı bir ruh haline sahipken geride kalan 1 haftada adeta tam anlamıyla hayata döndü. Gençlerbirliği maçı sonrasında yüzünden bir an olsun bile gülümseme eksik olmayan Ferdi, maç sonunda soyunma odasının belki de en mutlu ismi oldu.

Takımdaki tüm ağabeyleri de attığı golden ve gösterdiği performanstan dolayı genç oyuncuyu tebrik ederken, Ferdi'nin bu mutlu hali herkesin dikkatini çekti. Yıldız adayının iyi bir hava yakalamasına rağmen hem oyununda hem de tavırlarında da bir değişim olmaması da takımda kendinden tecrübeli oyuncuların takdirini topladı.