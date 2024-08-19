Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milli futbolcu, Brighton ile her konuda anlaşmaya vardı ve transfer olmak istediğini Fenerbahçe yetkililerine de iletti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile her konuda anlaşmaya vardı ve İngiliz kulübüne transfer olmak istediğini Fenerbahçe yetkililerine iletti.
Haberin devamında, Fenerbahçe ile Brighton arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı da ifade edildi.
Fenerbahçe, Brighton'ın 35 milyon Euro artı bonus maddeler şeklindeki teklifine karşın Ferdi Kadıoğlu için net 40 milyon Euro artı sonraki satıştan pay istiyor.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki milli yıldızı kadroda tutmak istiyor ve görüşmelerini bu doğrultuda sürdürüyor.