Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Kadıoğlu'ndan Sera Vrij'e: Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül - Magazin haberleri

        Ferdi Kadıoğlu'ndan Sera Vrij'e: Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül

        Ferdi Kadıoğlu, nişanlısı Sera Vrij'ye kızları Felicia Sofia'yı taşıdığı her gün için 280 gül göndererek romantik bir doğum günü sürprizi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 22:22 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC’de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, marta ayında iki senedir birlikte olduğu Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulunmuştu.

        Geçtiğimiz günlerde çiftten müjdeli bir haber gelmiş, ikili, Felicia Sofia’ya adını verdikleri kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

        İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan milli futbolcu, nişanlısı Sera Vrij’ye unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı.

        REKLAM

        Sera Vrij, 29'uncu yaşını kutlarken sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle birlikte paylaşımlar yaparak şu ifadeleri kullandı; "Anne olarak ilk doğum günüm. Kalbim her zamankinden daha dolu."

        Paylaşımlarda dikkat çeken detay ise Ferdi Kadıoğlu’nun romantik hediyesi oldu.

        Ferdi Kadıoğlu, Sera Vrij'e, kızları Felicia Sofia'yı taşıdığı her gün için bir gül olmak üzere tam 280 gül gönderdi. Hediyeye iliştirilen not ise duyguluydu; "Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül"

        Futbolcunun bu omantik sürpriz ise sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ferdi Kadıoğlu
        #Sera Vrij
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü